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14 червня 2019, пʼятниця, 16:39 46
Президент 2019-06-14T16:46:12+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Балана з посади в.о. командувача Нацгвардією і призначив його командуючим

Зеленський звільнив Балана з посади в.о. командувача Нацгвардією і призначив його командуючим

Микола Балан. Фото: Нацгвардія
Микола Балан. Фото: Нацгвардія

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Балана з посади виконувача обов'язків командувача Національною гвардією і призначив його командувачем Нацгвардією.

Про це йдеться в указах №405 і 407 від 14 червня, передають Українські Новини.

Також Президент призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардією, а Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача.

Крім того, Зеленський звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Нацгвардією.

50-річний Балан обіймав посаду заступника командувача Нацгвардією з квітня 2014 року.

З 6 лютого 2015 до 31 грудня 2015 року він виконував обов'язки командувача Нацгвардією.

Як повідомляли Українські Новини, Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів.

У травні Президент Петро Порошенко призначив Балана виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії і звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Нацгвардією, який обіймав цю посаду з грудня 2015 року.

Тим часом НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду". Екс-командувач Нацгвардією Аллеров відмовився від дачі показань. Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.

Більше новин про: Указ Президента Президент України Національна гвардія України Володимир Зеленський Нацгвардія Микола Балан

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