Зеленський звільнив Балана з посади в.о. командувача Нацгвардією і призначив його командуючим

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Балана з посади виконувача обов'язків командувача Національною гвардією і призначив його командувачем Нацгвардією.\r\nПро це йдеться в указах №405 і 407 від 14 червня, передають Українські Новини.\r\nТакож Президент призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардією, а Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача.\r\nКрім того, Зеленський звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Нацгвардією.\r\n50-річний Балан обіймав посаду заступника командувача Нацгвардією з квітня 2014 року.\r\nЗ 6 лютого 2015 до 31 грудня 2015 року він виконував обов'язки командувача Нацгвардією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів.\r\nУ травні Президент Петро Порошенко призначив Балана виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії і звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Нацгвардією, який обіймав цю посаду з грудня 2015 року.\r\nТим часом НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду". Екс-командувач Нацгвардією Аллеров відмовився від дачі показань. Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.