И. о. командующего Нацгвардии Балан задекларировал почти 900 тыс. гривен доходов

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан задекларировал 859 тыс. гривен доходов, а также 8 тыс. долларов и 150 тыс. гривен наличных средств за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

818 тыс. гривен составила зарплата Балана на основном месте работы - в Главном управлении Нацгвардии, 5 тыс. гривен – единоразовая денежная помощь участникам антитеррорестической операции, 36 тыс. гривен – подарок в неденежной форме, 1,5 тыс. гривен – "бонус плюс" от Приватбанка.

Его жена Ирина задекларировала 266,8 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы.

С 2014 года новоназначенный и. о. командующего Нацгвардии пользуется служебной квартирой в Софиевской Борщаговке Киевской области площадью 88,8 кв. м.

Его супруга с 2013 года владеет квартирой площадью 53 кв. м в оккупированном Россией Крыму (Ялта).

Балан с 2013 года владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 120 2008 года выпуска стоимостью 120 тыс. гривен, его жена с 2017 года – автомобилем Hyundai Accent 2012 года выпуска за 250 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Порошенко уволил начальника Службы безопасности Федорова.

Кроме этого Порошенко назначил новым командующим ООС Сырского.