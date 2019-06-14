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14 червня 2019, пʼятниця, 12:30 20
Судова влада 2019-06-14T13:40:02+03:00
Українські Новини
Парубій передав в КС підтвердження наявності коаліції у Раді до виходу з неї НФ

Парубій передав в КС підтвердження наявності коаліції у Раді до виходу з неї НФ

Верховна Рада
Верховна Рада

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав в Конституційний Суд список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний Фронт".

Про це він заявив в ефірі "ЕспрессоTV" в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Я передав, як голова Верховної Ради України, суд кілька важливих документів: це документ чисельності двох фракцій... Всі заяви, які надходили в Апарат Верховної Ради про вихід з коаліції... Як коаліція на момент її створення налічувала 302 народних депутат... Я передав всі заяви, всіх народних депутатів, які написали заяви про вихід. І якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, теж виходить більше, ніж 226, що підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту", коаліція існувала", - сказав він.

Парубій зазначив, що до виходу фракції НФ, коаліція складалася не тільки з 2 фракцій, але і з позафракційних депутатів Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції.

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