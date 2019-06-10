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10 июня 2019, понедельник, 17:25 48
Президент 2019-06-10T17:25:52+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады

Завтра Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного Суда по делу о конституционности его указа о роспуске Верховной Рады 11 июня.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые в истории независимости, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Я обязательно буду. Мы уверены в своей позиции", - сказал он.

Заседание КС состоится в 11 июня в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. 

Тем временем, указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу. 

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