Завтра Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного Суда по делу о конституционности его указа о роспуске Верховной Рады 11 июня.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые в истории независимости, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Я обязательно буду. Мы уверены в своей позиции", - сказал он.

Заседание КС состоится в 11 июня в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.

Тем временем, указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.