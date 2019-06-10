Завтра Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного Суда по делу о конституционности его указа о роспуске Верховной Рады 11 июня.\r\nОб этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Меня пригласили на это заседание. Это впервые в истории независимости, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Я обязательно буду. Мы уверены в своей позиции", - сказал он.\r\nЗаседание КС состоится в 11 июня в 10:00.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.\r\nРанее Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. \r\nТем временем, указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.