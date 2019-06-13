У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії

Після того, як партія "Голос" озвучила свою першу двадцятку на виборах в Раду, "Голос" так само опублікував прізвища 3 профінансувавших партію "донорів".\r\nПро це сказано в повідомленні на офіційному сайті партії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, партію "Голос" підтримав інвестиційний банкір Сергій Фурса, регіональний президент компанії Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук, а також екс-президент оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар" Петро Чернишов.\r\nЗазначено, що перший внесок партія "Голос" отримала від її лідера, співака Святослава Вакарчука.\r\nУ повідомленні також сказано, що "Голос" приймає фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що "донори" не впливатимуть на незалежність партії.\r\nТакож партія не має наміру брати гроші від компаній, задіяних у корупційних схемах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.\r\nЗа даними на травень, рейтинг партії Вакарчука не дотягував до 1%. Станом на 12 червня, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешка з прохідних.