У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті партії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, партію "Голос" підтримав інвестиційний банкір Сергій Фурса, регіональний президент компанії Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук, а також екс-президент оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар" Петро Чернишов.

Зазначено, що перший внесок партія "Голос" отримала від її лідера, співака Святослава Вакарчука.

У повідомленні також сказано, що "Голос" приймає фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що "донори" не впливатимуть на незалежність партії.

Також партія не має наміру брати гроші від компаній, задіяних у корупційних схемах.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.

За даними на травень, рейтинг партії Вакарчука не дотягував до 1%. Станом на 12 червня, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешка з прохідних.