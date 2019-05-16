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16 мая 2019, четверг, 16:20 183
Выборы 2019-05-16T16:20:30+03:00
Українські Новини
Рейтинг партии Вакарчука не дотягивает до 1%

Рейтинг партии Вакарчука не дотягивает до 1%

Вакарчук. Фото: okeanelzy.com
Вакарчук. Фото: okeanelzy.com

Рейтинг партии певца Святослава Вакарчука, который представил свою команду для участия в выборах Верховной Рады, составляет 0,9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведеного Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", передают Українські Новини.

Так, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и будет голосовать, большинство голосов набрала бы партия новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (39,9%), за партию Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа - За життя" проголосовали бы 10,9%, а за БПП - 10,6%.

Также в Раду прошли бы партия "Всеукраинское объединение "Батківщина" (9,1%), партия Игоря Смешко "Сила и Честь" (5,1%) и партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" (5%).

Около 3,5% набрала бы партия Алексанлра Вилкула и Евгения Мураева "Оппозионный блок - Партия мира и развития", около 3,3% - Радикальная партия Олега Ляшко.

"Всеукраинское объединение "Свобода" имеет поддержку 2,4%, "Объединение "Самопомощь" - 2%, "Народный фронт" - 0,7%.

Партия премьера Владимира Гройсмана набрала бы 0,7%.

Опрос проводился с 30 апреля до 10 мая.

Опрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. 

Также Святослав Вакарчук анонсировал в День Киева на поляне ВДНХ "демократический" концерт "Океан Эльзы".

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который  разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.

Перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский  заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.

Пере этим Святослав Вакарчук заявил, что не пойдет в Президенты в 2019 году.

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