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31 мая 2019, пятница, 01:01 411
Верховная Рада и партии 2019-05-31T01:02:36+03:00
Українські Новини
Вакарчук признался, кто финансирует его партию

Вакарчук признался, кто финансирует его партию

Певец Святослав Вакарчук. Скриншот видео Kishkinа
Певец Святослав Вакарчук. Скриншот видео Kishkinа

Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что первым начал финансировать свою партию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю. Второе - это большое количество представителей среднего бизнеса, несколько более крупных бизнесменов. Но я вам обещаю, что мы не собираемся работать и просить какой-либо поддержки, тем более финансовой, ни от кого из тех, кого считают олигархами", - сказал он.

Кроме того, по словам Вакарчука, первой законодательной инициативой партии "Голос" в парламенте будет законопроект о деолигархизации.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос" и уже представил команду

При этом он исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии. 

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