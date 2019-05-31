Вакарчук признался, кто финансирует его партию

Певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что первым начал финансировать свою партию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю. Второе - это большое количество представителей среднего бизнеса, несколько более крупных бизнесменов. Но я вам обещаю, что мы не собираемся работать и просить какой-либо поддержки, тем более финансовой, ни от кого из тех, кого считают олигархами", - сказал он.

Кроме того, по словам Вакарчука, первой законодательной инициативой партии "Голос" в парламенте будет законопроект о деолигархизации.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос" и уже представил команду.

При этом он исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии.