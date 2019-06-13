ООН порахувало кількість жертв серед мирного населення за час війни на Донбасі

Управління Верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй (УВКПЛ ООН) заявляє, що з 1 січня по 5 червня 12 мирних жителів загинули і 58 поранених на Донбасі, в той час, як з початку року вбито і поранено 320 військових.\r\nПро це на прес-конференції повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передають Українські Новини.\r\n"У цьому році з 1 січня по 5 червня ми задокументували 70 жертв серед цивільного населення: 12 смертей і 58 поранень", - сказала вона.\r\nЗа її словами, це найнижчий показник за весь період моніторингу.\r\nПри цьому за весь період конфлікту місія зафіксувала 3 332 смерті мирних жителів і 7 000 поранень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, загострення в зоні ООС призвело до поранень 10 окупантів.\r\nТим часом, за попередню добу бойовики порушили режим тиші 24 рази.