подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
12 июня 2019, среда, 08:09 22
Общество 2019-06-12T08:10:13+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены 3 украинских бойца

На Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены 3 украинских бойца

На Донбассе в течение прошлых суток, 11 июня, в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

В частности, противник 17 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз у н. п. Попасная, Крымское, Станица Луганская, Гладосово, Золотое, Новолуганское, Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июня двое оккупантов уничтожены и 7 ранены", - заявили в штабе.

От начала суток в среду, 12 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у н.п. Водяное, Старогнатовка, Новгородское, Зайцево. Украинские военные заявляют, что придерживаются условий прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники.

Ранее боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Обстрел боевиков

Архив
Новости
В Киеве для заключенных с расстройствами психики сделают спецотделение 08:42
В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман Келемен
На Закарпатье из-за сильной грозы лесовоз упал в реку, погибли 5 человек 08:30
Давление на оппозицию за попытки снизить цену на газ такое же, как при предыдущем президенте, – Кива 08:25
На Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены 3 украинских бойца 08:09
НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня 06:00
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok