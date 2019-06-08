Обострение в зоне ООС: за сутки двое военных погибли, пять ранены и семь травмированы

В пятницу, 7 июня, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nВ результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:\r\n\r\nвблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;\r\nпять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;\r\nчетыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;\r\nдважды вблизи Марьиникы - из 82 мм минометов и стрелкового оружия;\r\nдва раза Новогригорьевка - гранатометы и пулеметы;\r\nвблизи населенного пункта Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;\r\nНиколаевка - противотанковые гранатометы;\r\nАвдеевка - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:\r\n\r\nвблизи населенного пункта Новолуганское - из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;\r\nСтаница-Луганская - стрелковое вооружение;\r\nодин раз Крымское - 82 мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;\r\nдважды Майское - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;\r\nЗайцево - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.\r\n\r\nС начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, по последней информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных.