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08 июня 2019, суббота, 09:32 236
Силовые структуры 2019-06-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: за сутки двое военных погибли, пять ранены и семь травмированы

Обострение в зоне ООС: за сутки двое военных погибли, пять ранены и семь травмированы

В пятницу, 7 июня, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
  • пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
  • четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Марьиникы - из 82 мм минометов и стрелкового оружия;
  • два раза Новогригорьевка - гранатометы и пулеметы;
  • вблизи населенного пункта Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
  • Николаевка - противотанковые гранатометы;
  • Авдеевка - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское - из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Станица-Луганская - стрелковое вооружение;
  • один раз Крымское - 82 мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • дважды Майское - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;
  • Зайцево - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали Українські Новини, по последней информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных.

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