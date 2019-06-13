У суддів різне трактування відліку у справі розпуску Ради, - КС

Судді Конституційного суду не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба КС.

"У суддів різне трактування відліку, передбаченого законом строку для прийняття рішення. Одні вважаю, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказали в прес-службі.

Згідно інформації, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення повинне бути винесене до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент поки ще немає навіть проекту рішення Конституційного суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представитель Ради в КС заявив, що 11 червня рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.

У той же час, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.