У суддів різне трактування відліку у справі розпуску Ради, - КС

Судді Конституційного суду не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба КС.\r\n"У суддів різне трактування відліку, передбаченого законом строку для прийняття рішення. Одні вважаю, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказали в прес-службі.\r\nЗгідно інформації, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення повинне бути винесене до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на даний момент поки ще немає навіть проекту рішення Конституційного суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.\r\n11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представитель Ради в КС заявив, що 11 червня рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.\r\nУ той же час, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.