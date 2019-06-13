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13 червня 2019, четвер, 08:02 13
Вибори 2019-06-13T08:11:50+03:00
Українські Новини
Ведучий "1+1" Іванов не піде на вибори від "Слуги народу" через "ватне оточення" Зеленського

Ведучий "1+1" Іванов не піде на вибори від "Слуги народу" через "ватне оточення" Зеленського

Сергій Іванов. Фото: day.kyiv.ua
Сергій Іванов. Фото: day.kyiv.ua

Ведучий телеканалу 1+1 Сергій Іванов, якому пропонували йти на вибори по мажоритарній системі, відмовився балотуватися на виборах у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Про це він повідомив у Facebook.

Іванов підтвердив, що дійсно отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою. Іванов заявив, що причиною відмови є позиція сім'ї та недостатня фінансова незалежність.

"Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п'ять років не залежати ні від кого. Обмеження, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти", - написав Іванов.

При цьому він також заявив, що у нього і чинної влади навряд чи збігаються "світогляд та сприйняття законності".

"Мене дуже турбує ватний шар оточення президента, і я не збираюся про це мовчати. Я готовий у будь-який момент надати інтелектуальну допомогу президентові та його політичній силі (судячи з усього, це їм не завадить)", - додав блогер.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

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