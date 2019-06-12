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12 червня 2019, середа, 20:19 6
Життя 2019-06-12T20:38:57+03:00
Українські Новини
Глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди

Глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди

Спека Фото: pixabay.com
Спека Фото: pixabay.com

Після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року.  Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.

"Глобальне потепління триває!" - наголосили обсерваторії.

Як повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується грозами, зливами та шквалами.

Тим часом спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку.

Завтра, 13 червня, в Україну продовжить атакувати 35-градусна спека, але місцями можливі дощі.

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