Глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди

Після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.\r\nПро це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.\r\n"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року", - йдеться в ньому.\r\nТакож зазначається, що у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.\r\n"Глобальне потепління триває!" - наголосили обсерваторії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується грозами, зливами та шквалами.\r\nТим часом спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку.\r\nЗавтра, 13 червня, в Україну продовжить атакувати 35-градусна спека, але місцями можливі дощі.