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12 июня 2019, среда, 15:26 16
Жизнь 2019-06-12T15:26:44+03:00
Українські Новини
Завтра Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди

Завтра Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди

Кот. Фото: Портал Акцент
Кот. Фото: Портал Акцент

13 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Прикарпатье днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской и Черниговской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Как сообщали Українські Новини, знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару.

Тем временем, рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.

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