Завтра Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди

13 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Прикарпатье днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской и Черниговской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, знойный фронт не хочет уходить: синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.