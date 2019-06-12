Голова СВК з медаллю від ФСБ Росії задекларував будинок в Криму та 4 машини

Призначений президентом Володимиром Зеленським голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарев задекларував 818 тис. гривень доходів, його дружина Олена - квартиру і земельну ділянку в Криму за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Бухарев подавав декларацію в якості депутата Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Згідно їй, депутат володіє квартирою площею 106,1 кв. м у Києві і паркомісцем.

Його дружина Олена володіє земельною ділянкою площею 2,5 тис. кв. м і житловим будинком площею 701,1 кв. м в Вишеньках Київської області, квартирою площею 86,8 кв. м і паркомісцем в Лівадії (Крим), земельною ділянкою площею 875 кв. м в селищі Семидвір'я поблизу Алушти (Крим) і орендує земельну ділянку (600 кв. м) у Вишеньках.

Дочка Бухарева Юлія задекларувала квартиру площею 219 кв. м за 14,5 млн гривень і місце на парковці в Києві, а також квартиру площею 74,9 кв. м і земельну ділянку на 16 кв. м в Зазим'я Київської області.

Парламентарій задекларував 4 пари наручних годин і автомобілі Lexus RX 350, Toyota Land Cruiser 76, його дружина - Lexus LX 570 і Volkswagen Multivan 2017 року випуску.

Бухарев задекларував 395 тис. гривень зарплати у Верховній Раді і 423 тис. гривень компенсації за виконання депутатських обов'язків; його дружина - 91 тис. гривень зарплати від управління освіти Дарницької райдержадміністрації в Києві та 530 тис. гривень відсотків у Приватбанку.

Крім того, політик подарував 15,5 млн гривень своєї дочки, яка також отримала 1,4 млн гривень в якості подарунка від Олександра Коротеева.

Депутат має готівкою 1,3 тис. євро, 45 тис. гривень, 2,5 тис. доларів, його дочка - 3 тис. доларів, 3 тис євро, 6 тис. гривень.

У його дружини Олени 400 тис. доларів знаходиться на рахунку в Приватбанку і 84,7 тис. євро в Юнікредит Банку (Австрія).

Також дружина має 7 тис. гривень, 3,5 тис. доларів, 2 тис. євро готівкових коштів.

Як повідомляли Українські Новини, організатор концертів "Кварталу 95" медаллю ФСБ: хто такий новий глава Служби зовнішньої розвідки.

Указом №390 від 11 червня Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алексєєнко.

Раніше Зеленський призначив свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником.