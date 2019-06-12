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12 червня 2019, середа, 13:30 13
Політика 2019-06-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу

Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу"

Ольга Стефанишина. Фото:
Ольга Стефанишина. Фото: "112"

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я Ольгу Стефанишину, яка написала заяву про відставку і вирішила балотуватися до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Про це Українським Новинам повідомила виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун.

"Вона написала заяву, сьогодні звільнили",- сказав вона.

Інших деталей Супрун не повідомила.

7 червня заступник міністра написала заяву про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, журналист Рахманін в команді Вакарчука вирішив йти на вибори в Раду.

Також шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука.

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