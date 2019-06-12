Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу"

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я Ольгу Стефанишину, яка написала заяву про відставку і вирішила балотуватися до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.\r\nПро це Українським Новинам повідомила виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун.\r\n"Вона написала заяву, сьогодні звільнили",- сказав вона.\r\nІнших деталей Супрун не повідомила.\r\n7 червня заступник міністра написала заяву про відставку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналист Рахманін в команді Вакарчука вирішив йти на вибори в Раду.\r\nТакож шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука.