Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я Ольгу Стефанишину, яка написала заяву про відставку і вирішила балотуватися до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Про це Українським Новинам повідомила виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун.

"Вона написала заяву, сьогодні звільнили",- сказав вона.

Інших деталей Супрун не повідомила.

7 червня заступник міністра написала заяву про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, журналист Рахманін в команді Вакарчука вирішив йти на вибори в Раду.

Також шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука.