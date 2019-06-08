подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
08 июня 2019, суббота, 17:21 9
Выборы 2019-06-08T17:21:08+03:00
Українські Новини
Журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду

Журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду

Сергей Рахманин решил идти в Раду. Фото: пресс-служба
Сергей Рахманин решил идти в Раду. Фото: пресс-служба "Голос"

Заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин присоединился к команде, с которой "Голос" идет в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Голос".

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - сказал Рахманин.

В журналистике более 30 лет, последние двадцать в "Зеркале недели".

Сейчас, помимо работы в "Зеркале недели", ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.

Считает, что для понимания ситуации нужно побывать и в окопе, и в кабинете, но и уметь вовремя выбраться из них, чтобы посмотреть на жизнь с других углов. К работе в журналистике успел получить разнообразный жизненный опыт: был продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов.

Как сообщали Українські Новини, шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука.

Ранее Вакарчук уже представил свою команду

Перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.

Больше новостей о: Святослав Вакарчук партия "Голос" Сергей Рахманин

Архив
Новости
Журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду 17:21
Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи" 16:42
Сын экс-мэра Кировограда, который обогатился на средствах местного бюджета, идет в депутаты, - СМИ 16:01
КС Молдовы постановил распустить парламент, президент подписывать отказывается 15:24
Бондарь решил выйти из "Відродження" и слагает полномочия главы 14:36
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило 14:17
В Ивано-Франковской области сильные дожди затопили более 100 хозяйств 08:25
больше новостей
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине? 10:55 Мнение
Автомобиль полицейского. Фото: Наталья Науменко/Facebook
Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами 23:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok