Журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду

Заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин присоединился к команде, с которой "Голос" идет в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Голос".

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - сказал Рахманин.

В журналистике более 30 лет, последние двадцать в "Зеркале недели".

Сейчас, помимо работы в "Зеркале недели", ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.

Считает, что для понимания ситуации нужно побывать и в окопе, и в кабинете, но и уметь вовремя выбраться из них, чтобы посмотреть на жизнь с других углов. К работе в журналистике успел получить разнообразный жизненный опыт: был продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов.

Как сообщали Українські Новини, шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука.

Ранее Вакарчук уже представил свою команду.

Перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать Святослава Вакарчука на выборах Президента.