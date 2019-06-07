Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подала в отставку.\r\nОб этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.\r\nСтефанишина подала заявление об увольнении 7 июня.\r\nНапоминается, что с января 2018 года Стефанишина координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.\r\nЗаместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина задекларировала 827 018 гривен доходов за 2017 год.\r\n11 января 2018 Кабинет Министров назначил Стефанишину замминистра здравоохранения по евроинтеграции.\r\nКак сообщали Українські Новини, Госслужбу лекарств возглавит врио ведомства Исаенко, который выиграл конкурс. Также суд разрешил Супрун быть и.о. главы Минздрава.\r\nСупрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности.\r\nТем временем Кабмин уволил первого замминистра агрополитики Мартынюка.