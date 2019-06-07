Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подала в отставку.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Стефанишина подала заявление об увольнении 7 июня.

Напоминается, что с января 2018 года Стефанишина координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина задекларировала 827 018 гривен доходов за 2017 год.

11 января 2018 Кабинет Министров назначил Стефанишину замминистра здравоохранения по евроинтеграции.

Как сообщали Українські Новини, Госслужбу лекарств возглавит врио ведомства Исаенко, который выиграл конкурс. Также суд разрешил Супрун быть и.о. главы Минздрава.

Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности.

Тем временем Кабмин уволил первого замминистра агрополитики Мартынюка.