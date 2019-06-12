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12 червня 2019, середа, 13:12 9
Силові структури 2019-06-12T14:30:03+03:00
Українські Новини
Наїздом поліцейського на 2 жінок на пішохідному переході у Херсоні зайнялася ДБР

Наїздом поліцейського на 2 жінок на пішохідному переході у Херсоні зайнялася ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування факту наїзду автомобіля під керуванням співробітника кінологічного центру управління Національної поліції в Херсонській області на 2 людей на пішохідному переході 7 червня в Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, автомобіль під керуванням молодшого інспектора кінологічного центру Нацполіціі в Херсонській області на пішохідному переході скоїв наїзд на 2 жінок, у результаті чого одна з них отримала перелом руки.

Розслідування ведеться за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Слідчі внесли клопотання щодо проведення низки експертиз для встановлення обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з можливістю застави в розмірі 57 000 гривень і відсторонив від посади на той самий строк.

А раніше помер 5-річний дитина, поранений поліцейськими під Києвом.

ДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил. Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.

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