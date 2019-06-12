В Кабміні анонсували призначення нових губернаторів

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує призначення нових голів обласних державних адміністрацій найближчим часом.

Про це він сказав на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні порушувалося питання губернаторів. Я думаю, що найближчим часом будуть кандидатури по губернаторах. Якби Кабінет Міністрів ефективно обробив і наступного засідання були відповідні подання, було б дуже добре",- сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що уряд розгляне кандидатури, коли отримає відповідну інформацію, оскільки Кабмін зацікавлений призначити в кожну область професійні кадри як можна швидше.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив тимчасових глав 12 областей.

Тим часом, Зеленський наполягає на звільненні губернаторів.

Також Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій.