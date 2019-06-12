підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 червня 2019, середа, 12:21 22
Політика 2019-06-12T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Кабміні анонсували призначення нових губернаторів

В Кабміні анонсували призначення нових губернаторів

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує призначення нових голів обласних державних адміністрацій найближчим часом.

Про це він сказав на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Сьогодні порушувалося питання губернаторів. Я думаю, що найближчим часом будуть кандидатури по губернаторах. Якби Кабінет Міністрів ефективно обробив і наступного засідання були відповідні подання, було б дуже добре",- сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що уряд розгляне кандидатури, коли отримає відповідну інформацію, оскільки Кабмін зацікавлений призначити в кожну область професійні кадри як можна швидше.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив тимчасових глав 12 областей.

Тим часом, Зеленський наполягає на звільненні губернаторів.

Також Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій.

Більше новин про: Кабмін Андрій Герус

Архів
Новини
Голова СВК з медаллю від ФСБ Росії задекларував будинок в Криму та 4 машини 14:55
НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку 14:55
В ЄС затвердили продовження санкції Росії через анексію Криму 14:36
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
У ресторані "Червона рута" у Львові виявили стафілокок і кишкову паличку 14:09
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
більше новин
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів 17:09
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok