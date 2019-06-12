В Кабміні анонсували призначення нових губернаторів

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує призначення нових голів обласних державних адміністрацій найближчим часом.\r\nПро це він сказав на засіданні уряду, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні порушувалося питання губернаторів. Я думаю, що найближчим часом будуть кандидатури по губернаторах. Якби Кабінет Міністрів ефективно обробив і наступного засідання були відповідні подання, було б дуже добре",- сказав він.\r\nУ свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що уряд розгляне кандидатури, коли отримає відповідну інформацію, оскільки Кабмін зацікавлений призначити в кожну область професійні кадри як можна швидше.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив тимчасових глав 12 областей.\r\nТим часом, Зеленський наполягає на звільненні губернаторів.\r\nТакож Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій.