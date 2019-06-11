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11 червня 2019, вівторок, 22:09 17
Президент 2019-06-12T00:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив тимчасових голів 12 областей

Зеленський призначив тимчасових голів 12 областей

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Звільнивши 12 голів обласних державних адміністрацій, президент Володимир Зеленський призначив 12 виконуючих обов'язки губернаторів.

Про це йдеться в указах №378-389 від 11 червня, передають Українські Новини.

Указами Зеленський поклав виконання обов'язків голів обладміністрацій на перших заступників або заступників голів обладміністрацій.

Так, він призначив тимчасово виконувати обов'язки губернатора:

  • Волинської області - першого заступника голови обладміністрації Олександра Киричука;
  • Закарпатської - першого заступника голови Івана Дурана;
  • Запорізької - першого заступника голови Еллу Слєпян;
  • Івано-Франківської - першого заступника голови Марію Савку;
  • Київської - заступника голови В'ячеслава Кучера;
  • Кіровоградської - першого заступника голови Сергія Коваленка;
  • Львівської - першого заступника голови Ростислава Замлинського;
  • Миколаївської - першого заступника голови В'ячеслава Боня;
  • Сумської - першого заступника голови Вадима Акперова;
  • Тернопільської - першого заступника голови Івана Крисака;
  • Хмельницької - першого заступника голови Володимира Кальниченка;
  • Чернігівської - заступника голови обладміністрації Наталію Романову.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.

Зеленський звільнив ще сім СБУшників через порушення під час виборчої компанії і контрабанди.

Крім того, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин.

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