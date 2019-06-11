Зеленський призначив тимчасових голів 12 областей

Звільнивши 12 голів обласних державних адміністрацій, президент Володимир Зеленський призначив 12 виконуючих обов'язки губернаторів.\r\nПро це йдеться в указах №378-389 від 11 червня, передають Українські Новини.\r\nУказами Зеленський поклав виконання обов'язків голів обладміністрацій на перших заступників або заступників голів обладміністрацій.\r\nТак, він призначив тимчасово виконувати обов'язки губернатора:\r\n\r\nВолинської області - першого заступника голови обладміністрації Олександра Киричука;\r\nЗакарпатської - першого заступника голови Івана Дурана;\r\nЗапорізької - першого заступника голови Еллу Слєпян;\r\nІвано-Франківської - першого заступника голови Марію Савку;\r\nКиївської - заступника голови В'ячеслава Кучера;\r\nКіровоградської - першого заступника голови Сергія Коваленка;\r\nЛьвівської - першого заступника голови Ростислава Замлинського;\r\nМиколаївської - першого заступника голови В'ячеслава Боня;\r\nСумської - першого заступника голови Вадима Акперова;\r\nТернопільської - першого заступника голови Івана Крисака;\r\nХмельницької - першого заступника голови Володимира Кальниченка;\r\nЧернігівської - заступника голови обладміністрації Наталію Романову.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.\r\n Зеленський звільнив ще сім СБУшників через порушення під час виборчої компанії і контрабанди.\r\nКрім того, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин.