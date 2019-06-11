Зеленський призначив тимчасових голів 12 областей

Звільнивши 12 голів обласних державних адміністрацій, президент Володимир Зеленський призначив 12 виконуючих обов'язки губернаторів.

Про це йдеться в указах №378-389 від 11 червня, передають Українські Новини.

Указами Зеленський поклав виконання обов'язків голів обладміністрацій на перших заступників або заступників голів обладміністрацій.

Так, він призначив тимчасово виконувати обов'язки губернатора:

Волинської області - першого заступника голови обладміністрації Олександра Киричука;

Закарпатської - першого заступника голови Івана Дурана;

Запорізької - першого заступника голови Еллу Слєпян;

Івано-Франківської - першого заступника голови Марію Савку;

Київської - заступника голови В'ячеслава Кучера;

Кіровоградської - першого заступника голови Сергія Коваленка;

Львівської - першого заступника голови Ростислава Замлинського;

Миколаївської - першого заступника голови В'ячеслава Боня;

Сумської - першого заступника голови Вадима Акперова;

Тернопільської - першого заступника голови Івана Крисака;

Хмельницької - першого заступника голови Володимира Кальниченка;

Чернігівської - заступника голови обладміністрації Наталію Романову.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.

Зеленський звільнив ще сім СБУшників через порушення під час виборчої компанії і контрабанди.

Крім того, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин.