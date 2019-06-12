НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня

У той час, як курс готівкових долара і євро обвалився,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 11 червня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3341,7984 100 доларів США 2629,8950 100 швейцарських франків 2650,2636 1000 ієн 241,8589 10 російських рублів 4,0764 100 євро 2977,0411

Як повідомляли Українські Новини, після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася.

Згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися. В МВФ заявили, що існуючі торговельні конфлікти представляють основну загрозу для зростання світової економіки.

Крім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом російський рубль у київських обмінниках подешевшав.