НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня

У той час, як курс готівкових долара і євро обвалився, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 12 червня, на 7,60 коп. до 26,2990 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 11 червня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3341,7984\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2629,8950\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2650,2636\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,8589\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0764\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2977,0411\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася.\r\nЗгідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися. В МВФ заявили, що існуючі торговельні конфлікти представляють основну загрозу для зростання світової економіки.\r\nКрім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом російський рубль у київських обмінниках подешевшав.