Российский рубль в киевских обменниках подешевел

Во вторник, 11 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 10 июня понизился на 4 копейки и составил 3,62 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,19 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в обменниках на 11 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ продолжает серьезно укреплять гривну.\r\nПо прогноз ICU, до конца года рост ВВП замедлиться, курс гривны может обвалиться.\r\nТакже в Нацбанке заявили, что уязвимость экономики Украины усиливает задержка финансирования МВФ.\r\nТакже в Нацбанку отметили, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.\r\n \r\n