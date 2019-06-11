Российский рубль в киевских обменниках подешевел

Во вторник, 11 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 10 июня понизился на 4 копейки и составил 3,62 гривен за 10 рублей.

Курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках на 11 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,62 4,19 Максимальный 3,99 5,00 Минимальный 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, НБУ продолжает серьезно укреплять гривну.

По прогноз ICU, до конца года рост ВВП замедлиться, курс гривны может обвалиться.

Также в Нацбанке заявили, что уязвимость экономики Украины усиливает задержка финансирования МВФ.

Также в Нацбанку отметили, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.