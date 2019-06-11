Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин

Після того, як президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, Зеленський звільнив Юрія Фелонюка з посади начальника управління Служби безпеки України у Волинській області.

Про це сказано в указі № 395 від 11 червня, передають Українські Новини.

В указі не названо причини звільнення.

40-річний Фелонюк займав посаду начальника СБУ у Волинській області з 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників 5 обласних управлінь СБУ: в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Зі слів заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, звільнені співробітники СБУ відзначилися в негативному плані в тому, що пов'язано з контрабандою.

Також Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій.

Відомо, що були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

Тим часом Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.