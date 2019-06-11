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11 червня 2019, вівторок, 15:33 33
Судова влада 2019-06-11T15:39:28+03:00
Українські Новини
Парубій не передав Конституційному суду список депутатів коаліції

Парубій не передав Конституційному суду список депутатів коаліції

Сьогодні, 11 червня, в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Так, повідомляється, що доповідач у справі Віктор Кривенко заявив про направлення КСУ листа голові парламенту, в якому просив надати перелік нардепів.

Однак, за словами Кривенка, Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016.

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента в КС заявив, що рішення про конституційність розпуску Ради буде не пізніше 29 червня.

Раніше Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, проте сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту прийнято не буде.

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