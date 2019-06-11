На виборах у Раду очікується 850 спостерігачів від ОБСЄ

Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) має намір залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів на позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, керівництво ЦВК провело зустріч з головою місії БДІПЛ ОБСЄ послом Альбертом Йонссоном.

"Під час позачергових виборів народних депутатів України плануємо залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів. Кілька днів тому в Київ прибуло керівна ланка місії", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Йонссона.

Наголошується, що представників місії цікавила поточна ситуація в Центрвиборчкомі і виклики, які стоять перед відомством на позачергових виборах.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук запевнила, що організація підготовки і проведення позачергових виборів депутатів 21 липня здійснюється в межах компетенції комісії, відбувається за графіком і в рамках закону.

Глава місії БДІПЛ Йонссон побажав комісії успіху і висловив сподівання, що спільна робота буде побудована так само якісно, як і під час виборах Президента 31 березня.

За даними Цвк, на виборах Президента від БДІПЛ ОБСЄ було зареєстровано найбільшу кількість спостерігачів - 997.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок КС почав розгляд конституційності розпуску Ради.

Згідно з опитуванням, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

21 травня Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори.