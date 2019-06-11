Російський рубль у київських обмінниках подешевшав

У вівторок, 11 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 10 червня знизився на 4 копійки і становить 3,62 грн за 10 рублів.\r\nКурс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,19 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в обмінниках на 11 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує серйозно укріплювати гривню.\r\nЗа прогноз ICU, до кінця року зростання ВВП сповільнитися, курс гривні може обвалитися.\r\nТакож в Нацбанку заявили, що вразливість економіки України підсилює затримка фінансування МВФ.\r\nТакож в Нацбанку відзначили, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.