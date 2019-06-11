Російський рубль у київських обмінниках подешевшав

У вівторок, 11 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 10 червня знизився на 4 копійки і становить 3,62 грн за 10 рублів.

Курс продажу знизився на 3 копійки і склав 4,19 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в обмінниках на 11 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,62 4,19 Максимальний 3,99 5,00 Мінімальний 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує серйозно укріплювати гривню.

За прогноз ICU, до кінця року зростання ВВП сповільнитися, курс гривні може обвалитися.

Також в Нацбанку заявили, що вразливість економіки України підсилює затримка фінансування МВФ.

Також в Нацбанку відзначили, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.