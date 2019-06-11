Неповноцінне харчування викликає найбільшу кількість смертей у світі. Причому це не обов'язково бідний раціон і нестача калорій. Це - і надмірне споживання солі, цукру, переробленого м'яса, а також нестача цільнозернових злаків і фруктів в раціоні і високий рівень споживання червоного м'яса, сосисок, ковбаси, в тому числі і шаурми, якою годували гостей і журналістів на з'їзді партії "Слуга народу", солодких підсолоджених напоїв і транс-жирів.

Про це написала у себе в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, основу піраміди здорового харчування повинні складати складні вуглеводи, овочі і фрукти. Далі йдуть риба, масла, насіння, молочні продукти, ще менше м'яса, і зовсім небагато сміттєїжі: ковбасок, солодощів, солодких напоїв та алкоголю. Їжа поза домом, якщо не поставитися до вибору ретельно, може цю піраміду спотворити або навіть перевернути. Ресторанний салатик з листя салату - це мало овочів. Швидкоїжа робить верхівку піраміди - її основою.

Глава МОЗ навела приклади неповноцінного харчування, яке псує здоров'я:

▪️ Хот-доги: містить процесоване м'ясо, в якому є нітрозаміни (канцерогени), сіль (гіпертензія) і білий хліб (він повинен бути цільнозерновий або з висівками, щоб кишківник нам дарував вітаміни, а не запори).

▪️ Шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму.

Нагадаємо, на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годували шаурмою .

За словами Зеленського, Київ робить Києвом запах шаурми біля метро що викликало бурхливе обговорення і шквал критики в соцмережах.