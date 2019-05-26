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26 мая 2019, воскресенье, 17:15 2755
Общество 2019-05-26T19:15:01+03:00
Українські Новини
Киевляне ожесточенно спорят, пахнет ли в Киеве шаурмой возле метро, как написал Зеленский

Киевляне ожесточенно спорят, пахнет ли в Киеве шаурмой возле метро, как написал Зеленский

Киев пахнет шаурмой. Фото: соцсети.
Киев пахнет шаурмой. Фото: соцсети.

В День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян словами, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, на что соцсети взорвались бурными обсуждениями и множеством фотожаб.

В частности, пользователи соцсетей иронизируют над тем, с каким запахом ассоциируется у новоиспеченного президента столица.  А многие киевляне выразили свое мнение и рассказали, какие ассоциации у них связаны с Киевом и даже неприкрыто потролили Зеленского. 

Напомним, в воскресенье, 26 мая Киев празднует 1537-летие.

В День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с праздником и назвал столицу гордым и суровым местом, в котором складываются особые отношения с приезжими.

Больше новостей о: День Киева Шаурма Реакция соцсетей Владимир Зеленский

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