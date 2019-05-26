Киевляне ожесточенно спорят, пахнет ли в Киеве шаурмой возле метро, как написал Зеленский

В День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян словами, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, на что соцсети взорвались бурными обсуждениями и множеством фотожаб.

В частности, пользователи соцсетей иронизируют над тем, с каким запахом ассоциируется у новоиспеченного президента столица. А многие киевляне выразили свое мнение и рассказали, какие ассоциации у них связаны с Киевом и даже неприкрыто потролили Зеленского.

Напомним, в воскресенье, 26 мая Киев празднует 1537-летие.

В День города президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с праздником и назвал столицу гордым и суровым местом, в котором складываются особые отношения с приезжими.