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10 червня 2019, понеділок, 21:18 25 Документ
Кабмін 2019-06-10T23:00:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Полторака за травень у 5 разів перевищила оклад

Зарплата Полторака за травень у 5 разів перевищила оклад

Степан Полторак.
Степан Полторак.

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за травень становила 85,8 тис. гривень, його заступників - від 61 тис. до 62,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 70 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Грошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становило 85 795 гривень.

Зарплату першого заступника міністра Івана Руснака виплачено в розмірі 61 тис. гривень, заступників Олега Шевчука - 62,8 тис. гривень, Анатолія Петренка - 61,2 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляни - 70 тис. гривень.

Заступнику Ігорю Павловському нараховано 61,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Полторак подав у відставку. У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Рада відмовилася звільнити Полторака.

Комітет Ради з національної безпеки й оборони не рекомендував парламенту звільняти Полторака до внесення Президентом Володимиром Зеленським кандидатури наступного міністра оборони.

Зеленський повторно запропонує звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка.

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