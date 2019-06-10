Зарплата Полторака за травень у 5 разів перевищила оклад

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за травень становила 85,8 тис. гривень, його заступників - від 61 тис. до 62,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 70 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Грошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становило 85 795 гривень.

Зарплату першого заступника міністра Івана Руснака виплачено в розмірі 61 тис. гривень, заступників Олега Шевчука - 62,8 тис. гривень, Анатолія Петренка - 61,2 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляни - 70 тис. гривень.

Заступнику Ігорю Павловському нараховано 61,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Полторак подав у відставку. У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Рада відмовилася звільнити Полторака.

Комітет Ради з національної безпеки й оборони не рекомендував парламенту звільняти Полторака до внесення Президентом Володимиром Зеленським кандидатури наступного міністра оборони.

Зеленський повторно запропонує звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка.