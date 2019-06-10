На початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася ще на 22 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 14 коп. в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,32 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,45-26,48 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,34-26,38 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,31-26,34 UAH\/USD.\r\nУ понеділок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH\/USD до 26,32 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.\r\nТим часом, НБУ знову перейшов до купівлі валюти на міжбанку.\r\nТакож з понеділка гривня зміцнилася до долара: курс іноземних валют НБУ.