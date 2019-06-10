На початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася ще на 22 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 14 коп. в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,45-26,48 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,34-26,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,31-26,34 UAH/USD.

У понеділок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH/USD до 26,32 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Тим часом, НБУ знову перейшов до купівлі валюти на міжбанку.

Також з понеділка гривня зміцнилася до долара: курс іноземних валют НБУ.