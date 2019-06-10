НБУ снова перешел к покупке валюты на межбанке

Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке 102,7 млн долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ частности, НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching.\r\nТакже НБУ купил 42,7 млн долларов по интервенции по единому курсу.\r\nИспользуя Matching, НБУ с начала года купил 815,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.\r\nС начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1419,4 млн долларов, а продал 231,43 млн долларов.\r\n122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 588,9 млн долларов.\r\nТакже с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.\r\nВ 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в то время, как перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек, 31 мая по 7 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 21,00 коп. до 26,8231 UAH\/USD, курс покупки понизился на 20,75 коп. до 26,4715 UAH\/USD.\r\nКабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.