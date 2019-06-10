НБУ снова перешел к покупке валюты на межбанке

Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке 102,7 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching.

Также НБУ купил 42,7 млн долларов по интервенции по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 815,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1419,4 млн долларов, а продал 231,43 млн долларов.

122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 588,9 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек, 31 мая по 7 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 21,00 коп. до 26,8231 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,75 коп. до 26,4715 UAH/USD.

Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.