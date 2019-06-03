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03 червня 2019, понеділок, 14:03 152
Президент 2019-06-03T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем

Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем

Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своїм прес-секретарем.

Про це йдеться в указі Президента №350 від 3 червня, передають Українські Новини.

"Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем Президента України", - сказано в ньому.

Мендель народилася в Херсоні 3 вересня 1987 року.

Вчилася журналістиці в Києві.

В різний час працювала на телеканалах ICTV, "Інтер" і "Еспрессо-ТБ". Кілька років як журналістка співпрацювала з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Останнім часом працювала в офісі Світового банку в Україні.

В 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей допис зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки - колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. "Дружить" вона і з заступником голови Адміністрації Президента, в минулому сценаристом "Студії "Квартал-95" Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував "ЗеКоманду" під час передвиборчої кампанії.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

В Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводив конкурс Зеленський.

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