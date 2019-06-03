Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем

Президент Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своїм прес-секретарем.\r\nПро це йдеться в указі Президента №350 від 3 червня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем Президента України", - сказано в ньому.\r\nМендель народилася в Херсоні 3 вересня 1987 року.\r\nВчилася журналістиці в Києві.\r\nВ різний час працювала на телеканалах ICTV, "Інтер" і "Еспрессо-ТБ". Кілька років як журналістка співпрацювала з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.\r\nОстаннім часом працювала в офісі Світового банку в Україні.\r\nВ 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей допис зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.\r\nСеред Facebook-друзів журналістки - колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. "Дружить" вона і з заступником голови Адміністрації Президента, в минулому сценаристом "Студії "Квартал-95" Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував "ЗеКоманду" під час передвиборчої кампанії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.\r\nКоманда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.\r\nВ Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводив конкурс Зеленський.