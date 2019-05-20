Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера

Команда Президента України Володимира Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду його спікера.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Зеленського.\r\n"Уже відібрали ТОП-100 кандидатів", - заявив співробітник прес-служби.\r\nЗ його слів, уже завершився перший етап конкурсу на посаду спікера, на який загалом подали заявки понад 4 тис. людей.\r\nНаступний етап - це співбесіда з представниками ТОП-100.\r\nСпіврозмовник повідомив, що в числі ТОП-100 кандидатів є відомі особи, зокрема, ведучі телевізійних каналів.\r\nПри цьому прізвища кандидатів не називалися.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації.\r\nПри цьому Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.\r\nРаніше Зеленський прибув у Раду.