Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера

Команда Президента України Володимира Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду його спікера.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Зеленського.

"Уже відібрали ТОП-100 кандидатів", - заявив співробітник прес-служби.

З його слів, уже завершився перший етап конкурсу на посаду спікера, на який загалом подали заявки понад 4 тис. людей.

Наступний етап - це співбесіда з представниками ТОП-100.

Співрозмовник повідомив, що в числі ТОП-100 кандидатів є відомі особи, зокрема, ведучі телевізійних каналів.

При цьому прізвища кандидатів не називалися.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче сьогодні призначити голову Адміністрації.

При цьому Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Раніше Зеленський прибув у Раду.