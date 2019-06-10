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10 червня 2019, понеділок, 13:21 23
Президент 2019-06-10T13:30:20+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче звільнити 13 губернаторів

Зеленський хоче звільнити 13 губернаторів

Президент Володимир Зеленський має намір найближчим часом звільнити 13 голів обласних державних адміністрацій і одночасно узгодити з Кабінетом міністрів кандидатури нових 13 губернаторів.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, звільнення 13 губернаторів відбудеться найближчим часом.

"Кандидатури нових ще обговорюють", - сказав співрозмовник.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Перед виборами Президента Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.

Раніше Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.

Після чого Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови Служби бузопасности України.

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