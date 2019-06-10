Зеленський хоче звільнити 13 губернаторів

Президент Володимир Зеленський має намір найближчим часом звільнити 13 голів обласних державних адміністрацій і одночасно узгодити з Кабінетом міністрів кандидатури нових 13 губернаторів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\nЗа його словами, звільнення 13 губернаторів відбудеться найближчим часом.\r\n"Кандидатури нових ще обговорюють", - сказав співрозмовник.\r\nІнших деталей він не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.\r\nПеред виборами Президента Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.\r\nРаніше Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.\r\nПісля чого Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови Служби бузопасности України.