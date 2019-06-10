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10 червня 2019, понеділок, 11:36 43
Вибори 2019-06-10T13:45:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко представила кандидатів у депутати від "Батьківщини"

Тимошенко представила кандидатів у депутати від "Батьківщини"

"Батьківщина". Скріншот відео fаcebook.com/Batkivshchyna

Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв і Олена Кондратюк очолили список політичної партії "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на позачергові вибори у Верховну Раду 21 липня.

Відповідний список був оголошено на з'їзді партії, передають Українські Новини.

Юлія Тимошенко - лідер партії та фракції у Раді "Батьківщина", Сергій Тарута - лідер партії "Основа" та позафракційний депутат Ради, Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України, Сергій Соболєв, заступник голови фракції "Батьківщина" та Олена Кондратюк - депутат Ради від фракції "Батьківщина".

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Юлія Тимошенко заявила, що готова до формування коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Тим часом 7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" за даними опитування КМІС.

Зазначимо, сьогодні, 10 червня, останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.

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