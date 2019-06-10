Сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады

Понедельник, 10 июня - последний день для выдвижения политическими партиями кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Соответствующая дата закреплена в календарном плане выборов, передают Українськi Новини.

При этом самовыдвижение кандидатов в депутаты разрешается до 20 июня включительно.

Документы на регистрацию кандидатов должны быть поданы в Центральную избирательную комиссию партиями или самими кандидатами не позднее 20 июня.

Регистрация кандидатов завершится 25 июня.

В то же время до 8 июля включительно партии и кандидаты могут обратиться с просьбой об отмене регистрации.

Предвыборная агитация разрешена до 19 июля включительно.

Выборы состоятся 21 июля, а их результаты, как по спискам, так и в мажоритарных округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.

Как сообщали Українськi Новини, согласно соцопросам, "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Уже был опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа".

Также презентовал список своей партии, с которой идет на выборы в Раду Игорь Смешко и Андрей Садовый.