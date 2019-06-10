Сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады

Понедельник, 10 июня - последний день для выдвижения политическими партиями кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.\r\nСоответствующая дата закреплена в календарном плане выборов, передают Українськi Новини.\r\nПри этом самовыдвижение кандидатов в депутаты разрешается до 20 июня включительно.\r\nДокументы на регистрацию кандидатов должны быть поданы в Центральную избирательную комиссию партиями или самими кандидатами не позднее 20 июня.\r\nРегистрация кандидатов завершится 25 июня.\r\nВ то же время до 8 июля включительно партии и кандидаты могут обратиться с просьбой об отмене регистрации.\r\nПредвыборная агитация разрешена до 19 июля включительно.\r\nВыборы состоятся 21 июля, а их результаты, как по спискам, так и в мажоритарных округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, согласно соцопросам, "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".\r\nУже был опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа".\r\nТакже презентовал список своей партии, с которой идет на выборы в Раду Игорь Смешко и Андрей Садовый.