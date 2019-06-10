"Батьківщина" готова к формированию коалиции со "Слугой народа"

Партия "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.

Об этом Тимошенко сообщила на съезде партии, передают Українські Новини.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым Президентом, с другими продемократическими европейскими силами", - сказала она.

Тимошенко отметила, что партия будет предлагать Президенту Владимиру Зеленскому свою программу реформ "Новый курс", а страна увидит результаты работы коалиции в течение 100 дней.

Лидер партии отметила, что намерена инициировать принятие нового Налогового кодекса и страховой медицины.

Как сообщали Українськi Новини, согласно последним опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 50% избирателей, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее уже был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".

Отметим, сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.