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10 июня 2019, понедельник, 10:50 14
Выборы 2019-06-10T10:55:42+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" готова к формированию коалиции со "Слугой народа"

"Батьківщина" готова к формированию коалиции со "Слугой народа"

Юлия Тимошенко представляет
Юлия Тимошенко представляет "Батьківщину". Скриншот видео facebоok.com/Batkivshchyna

Партия "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.

Об этом Тимошенко сообщила на съезде партии, передают Українські Новини.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым Президентом, с другими продемократическими европейскими силами", - сказала она.

Тимошенко отметила, что партия будет предлагать Президенту Владимиру Зеленскому свою программу реформ "Новый курс", а страна увидит результаты работы коалиции в течение 100 дней.

Лидер партии отметила, что намерена инициировать принятие нового Налогового кодекса и страховой медицины.

Как сообщали Українськi Новини, согласно последним опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 50% избирателей, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее уже был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".

Отметим, сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.

Больше новостей о: Батьківщина выборы в Верховную Раду Слуга народа Юлия Тимошенко Владимир Зеленский

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