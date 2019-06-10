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10 червня 2019, понеділок, 11:04 35
Вибори 2019-06-10T14:15:03+03:00
Українські Новини
Майже 13% людей хочуть бачити Бойко прем'єр-міністром України

Майже 13% людей хочуть бачити Бойко прем'єр-міністром України

12,9% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) респондентів хочуть бачити засновника об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка прем'єр-міністром України після президентських виборів.

Про це свідчать дані опитування, передають Українські Новини.

Респондентів попросили відповісти на запитання "Кого ви хочете бачити головою уряду після президентських виборів?".

11,3% опитаних хочуть бачити прем'єром лідера партії "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 8,1% - лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, 7,7% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана, 4% - екс-міністра оборони Анатолія Гриценка, 2,6% - екс-президента Петра Порошенка або мера Львова Андрія Садового, 2,2% - екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

При цьому 36% респондентів не змогли відповісти.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми опитуваннями, за "Слугу народу" готові проголосувати майже 50% виборців, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше вже був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

Зазначимо, сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.

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