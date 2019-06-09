Не ввели в експлуатацію: Зеленського просять звільнити Кличка через відкриття пішохідного мосту

На сайті електронних петицій президента України з'явилася петиція з вимогою звільнити голову Київської міськдержадміністрації (КМДА) Віталія Кличка і призначити проведення незалежної експертизи відкритого пішохідно-велосипедного шляхопроводу в Києві. За словами автора петиції, Кличко відкрив не введений в експлуатацію шляхопровід, чим піддав небезпеці пішоходів.

Тексту петиції №22/060328-еп було розміщено 8 червня 2019 року на сайті електронних петицій президента України.

“Прошу Президента України Володимира Олександровича Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади Голови КМДА на підставі Статті 9 Закону України про місцеві державні адміністрації, та призначити незалежну експертизу відкритого ним пішохідно-велосипедного мосту. Віталій Кличко допустив відкриття пішохідно-велосипедного мосту, який не було введено в експлуатацію. Фактично він пропустив тисячі людей на територію будівельного майданчика – зони підвищеної небезпеки, де можуть перебувати лише будівельники, споряджені згідно з технікою безпеки", - повідомляється в тексті документа.

Як стверджує автор петиції, земля під будівництво не була відведена, оскільки немає детального плану території, Генпланом Києва не передбачено будівництво цього мосту. Також, згідно з Генеральним планом, територією основного будівництва є зелені насадження загального користування: два парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, в яких не дозволено будівництво споруд такого типу.

Автор петиції завляє, що дозвіл на будівництво було отримано на старий проект, а будували шляхопровід за новим проектом, експертиза на який з'явилася тільки 2 травня 2019 року.

Як повідомлялося, наймасштабнішим проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка".

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.

Швейцарські архітектори звинуватили Київ в незаконному використанні їх проекту для будівництва "мосту Кличка".

У неділю, 26 травня, Київ святкував 1537-річчя і відкриття мосту стало подарунком мешканцям міста до свята від мерії.

Відразу після відкриття мосту на його оглядовому майданчику тріснуло скло.