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09 червня 2019, неділя, 12:25 82
Політика 2019-06-09T13:45:01+03:00
Українські Новини
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою

На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою

З'їзд
З'їзд "Слуги народу"

У неділю, 9 червня, в Національному ботсаду ім. Гришко проходить з'їзд політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

На ньому буде оприлюднений і затверджено список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатних округах.

Після закінчення з'їзду відбудеться прес-конференція представників партії.

На з'їзді гостей пригощають печивом, кавою і шаурмою.

З'їздЗ'їзд "Слуги народу"

Від службового входу до місця проведення з'їзду гостей і журналістів підвозять машини для гольфу.

З'їзд "Слуги народу". Фото: Країна

Для відвідувачів ботсад відкритий на вхід через центральний вхід, а до місця проведення з'їзду делегатам і гостям організовують трансфер зі службового входу.

На з'їзді присутній Зеленський, олімпійський борець Жан Беленюк, генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко, представники "Зе!Команди".

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду а Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочи".

Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".

Тим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя"

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