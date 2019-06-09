На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою

У неділю, 9 червня, в Національному ботсаду ім. Гришко проходить з'їзд політичної партії "Слуга народу".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nНа ньому буде оприлюднений і затверджено список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатних округах.\r\nПісля закінчення з'їзду відбудеться прес-конференція представників партії.\r\nНа з'їзді гостей пригощають печивом, кавою і шаурмою.\r\n\r\nЗ'їзд "Слуги народу" \r\nВід службового входу до місця проведення з'їзду гостей і журналістів підвозять машини для гольфу.\r\nЗ'їзд "Слуги народу". Фото: Країна \r\nДля відвідувачів ботсад відкритий на вхід через центральний вхід, а до місця проведення з'їзду делегатам і гостям організовують трансфер зі службового входу.\r\nНа з'їзді присутній Зеленський, олімпійський борець Жан Беленюк, генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко, представники "Зе!Команди".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду а Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочи".\r\nПорошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".\r\nТим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя"