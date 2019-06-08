"Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оприлюднив першу десятку списку партії для участі в дострокових парламентських виборах.

Як повідомляє Українська правда, частину списку Вакарчук озвучив на з'їзді партії, який проходить на Старокиївській горі у Києві 8 червня.

Очолив список сам Вакарчук, другий номер - Юлія Клименко, третій - Кіра Рудик.

№4 у списку - Ярослав Железняк, 5 - Олександра Устінова, 6 - Олег Макаров, 7 - Ярослав Юрчишин, 8 - Сергій Рахманін, 9 - Соломія Бобровська, 10 - Ольга Стефанишина.

Номер 11 у списку - юрист Олександр Курдитик, №12 - економіст Володимир Цибаль, №13 - юрист Андрій Осидчук, №14 - "кіборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинський, до недавнього часу очолював "Галицьку партію", №16 - Інна Совсун, №17 - Леся Васильонок, №18 - Рустем Умеров, №19 - Аліна Свідерська, №20 - Андрій Шарашкін.

"Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо в політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух", - заявив Вакарчук під час з'їзду.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук заявив про намір брати участь у виборах Ради з партією "Голос" і вже представив свою команду.

Також Вакарчук виключає попадання діючих депутатів в список партії "Голос".

За даними на травень, рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1%.

Тим часом, Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочі".