подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
19 мая 2019, воскресенье, 21:19 696
Верховная Рада и партии 2019-05-19T21:31:18+03:00
Українські Новини
Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей"

Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей"

Святослав Вакарчук Фото: okeanelzyofficial/Facebook
Святослав Вакарчук Фото: okeanelzyofficial/Facebook

Певец Святослав Вакарчук исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии "Голос", рейтинг которой не дотягивает до 1%.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", передают Українськi Новини.

По его же мнению, партия "Голос" имеет хорошие шансы попасть в парламент.

"Наш список будет состоять из людей, которые сейчас не являются народными депутатами", - заявил Вакарчук.

При этом он подчеркнул, что среди действующих депутатов есть много хороших людей.

Также Вакарчук отметил, что не сомневался в вопросе создания собственной политической партии.

Он заявил, что и не планировал идти в Президенты, так как считает, что у Рады больше полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. 

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который  разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.

Также Вакарчук заявлял, что не пойдет в Президенты в 2019 году.

Больше новостей о: Голос выборы в Верховную Раду Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины в ТКГ 22:24
Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности 21:40
Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей" 21:19
Пожар на АЗС в Житомире. Фото: ГосЧС
На заправке в Житомире вспыхнул серьезный пожар: пострадали люди и сгорели машины 21:11
ГБР Украины. Фото: 24tv
Эмблему и флаг ГБР утвердил Порошенко 20:38
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области
В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы 13:50
Арсенал оружия в селе Мостки. Фото: полиция Луганской области
После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском 11:38
В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС 10:07 Карта
больше новостей
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Виктор Лозинский. Фото: zn.ua
Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского 09:00
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов вернулся в Украину 12:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok