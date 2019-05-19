Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей"

Певец Святослав Вакарчук исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии "Голос", рейтинг которой не дотягивает до 1%.\r\nОб этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", передают Українськi Новини.\r\nПо его же мнению, партия "Голос" имеет хорошие шансы попасть в парламент.\r\n"Наш список будет состоять из людей, которые сейчас не являются народными депутатами", - заявил Вакарчук.\r\nПри этом он подчеркнул, что среди действующих депутатов есть много хороших людей.\r\nТакже Вакарчук отметил, что не сомневался в вопросе создания собственной политической партии.\r\nОн заявил, что и не планировал идти в Президенты, так как считает, что у Рады больше полномочий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения. \r\nКроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.\r\nТакже Вакарчук заявлял, что не пойдет в Президенты в 2019 году.