Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей"

Певец Святослав Вакарчук исключает попадание действующих депутатов Верховной Рады в список его партии "Голос", рейтинг которой не дотягивает до 1%

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", передают Українськi Новини.

По его же мнению, партия "Голос" имеет хорошие шансы попасть в парламент.

"Наш список будет состоять из людей, которые сейчас не являются народными депутатами", - заявил Вакарчук.

При этом он подчеркнул, что среди действующих депутатов есть много хороших людей.

Также Вакарчук отметил, что не сомневался в вопросе создания собственной политической партии.

Он заявил, что и не планировал идти в Президенты, так как считает, что у Рады больше полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук намерен участвовать в выборах Рады со своей партией "Голос". По его словам, стране необходимы изменения.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который разместил по соседству с Владимиром Гройсманом.

Также Вакарчук заявлял, что не пойдет в Президенты в 2019 году.