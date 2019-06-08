Офіційний курс гривні підскочив на 20 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 червня, на 13,50 коп. до 26,7951 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3381,0382\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2659,5721\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2679,0596\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n245,2062\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0892\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2998,1356\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав.\r\nТим часом Світовий банк заявив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а Національний банк від купівлі перейшов до продажу валют на міжбанку.\r\nКрім гото, в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України. Оприлюднений у квітні макроекономічний прогноз НБУ передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 і 5,0% на кінець 2020 року.