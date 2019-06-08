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08 червня 2019, субота, 12:00 22
Фінанси 2019-06-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні підскочив на 20 копійок

Офіційний курс гривні підскочив на 20 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 червня, на 13,50 коп. до 26,7951 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3381,0382
100 доларів США 2659,5721
100 швейцарських франків 2679,0596
1000 ієн 245,2062
10 російських рублів 4,0892
100 євро 2998,1356

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав.

Тим часом Світовий банк заявив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а Національний банк від купівлі перейшов до продажу валют на міжбанку.

Крім гото, в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України. Оприлюднений у квітні макроекономічний прогноз НБУ передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 і 5,0% на кінець 2020 року.

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