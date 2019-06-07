Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами

Поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря прокурора Сумської області Наталії Науменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, в п'ятницю о 18:30 поліцейський на службовому авто збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу на вул. Успенсько-Троїцькій.\r\nДитину госпіталізовано.\r\n\r\nПравоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.\r\nСлідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.\r\nМісце ДТП.Фото: Наталія Науменко\/Facebook\r\nВодій пройшов огляд, він тверезий.\r\nНаразі водій перебуває під вартою, слідчі дії тривають.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, померла 5-річний дитина, поранена поліцейськими під Києвом.\r\nДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\n4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил. Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.