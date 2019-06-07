Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами

Поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря прокурора Сумської області Наталії Науменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в п'ятницю о 18:30 поліцейський на службовому авто збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу на вул. Успенсько-Троїцькій.

Дитину госпіталізовано.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Місце ДТП.Фото: Наталія Науменко/Facebook

Водій пройшов огляд, він тверезий.

Наразі водій перебуває під вартою, слідчі дії тривають.

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