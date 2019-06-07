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07 червня 2019, пʼятниця, 23:54 13
Події 2019-06-08T01:45:01+03:00
Українські Новини
Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами

Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами

Автомобіль поліцейського. Фото: Наталія Науменко/Facebook
Автомобіль поліцейського. Фото: Наталія Науменко/Facebook

Поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря прокурора Сумської області Наталії Науменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в п'ятницю о 18:30 поліцейський на службовому авто збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу на вул. Успенсько-Троїцькій.

Дитину госпіталізовано.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Місце ДТП.Фото: Наталія Науменко/FacebookМісце ДТП.Фото: Наталія Науменко/Facebook

Водій пройшов огляд, він тверезий.

Наразі водій перебуває під вартою, слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, померла 5-річний дитина, поранена поліцейськими під Києвом.

ДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил. Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.

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Автомобіль поліцейського. Фото: Наталія Науменко/Facebook
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