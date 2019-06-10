З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ

У той час, як за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземних валют на понеділок, 10 червня, повідомляють Українські Новини.\r\nНБУ встановив курс гривні як до долара, так і до 36 інших іноземних валют.\r\nОфіційний курс гривні до долара UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\n3 червня\r\n4 червня\r\n5 червня\r\n6 червня\r\n7-9 червня\r\n10 червня\r\n\r\n\r\n26,8547\r\n26,9548\r\n27,2069\r\n26,9301\r\n26,7951\r\n26,5957\r\n\r\n\r\n\r\nОфіційний курс гривні до іноземних валют на 10 червня:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюти\r\nКількість одиниць\r\nНазва валюти\r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралійський долар\r\n1853,7907\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанський манат\r\n1564,4542\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбілоруський рубль\r\n127,1002\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарський лев\r\n1532,9459\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n22,4374\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгський долар\r\n339,1710\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nдатська крона\r\n401,4643\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдолар США\r\n2659,5721\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nєвро\r\n2998,1356\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nєгипетський фунт\r\n159,2644\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nієна\r\n245,2062\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотий\r\n701,9094\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nіндійська рупія\r\n382,7472\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nіранський ріал\r\n0,6332\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадський долар\r\n1990,6617\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n404,1921\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканський песо\r\n134,7446\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдовська лея\r\n146,8014\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновий ізраїльський шекель\r\n738,7118\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландський долар\r\n1761,9509\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвезька крона\r\n306,0478\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n176,6925\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nросійський рубль\r\n4,0892\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумунська лея\r\n634,9830\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nрупія\r\n18,6663\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудівський риял\r\n709,2192\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсінгапурський долар\r\n1945,9568\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3679,2863\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n6,9379\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецька ліра\r\n455,2148\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n93,2459\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлінгів\r\n3381,0382\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчеська крона\r\n116,9228\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведська крона\r\n281,3513\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарський франк\r\n2679,0596\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьміньбі\r\n384,9044\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку зміцнилася ще на 14 копійок.\r\n\r\n\r\n\r\nТим часом Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку.\r\n\r\n\r\n