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10 червня 2019, понеділок, 05:59 26
Фінанси 2019-06-10T07:15:02+03:00
Українські Новини
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ

З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ

Валюта.
Валюта.

У той час, як за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземних валют на понеділок, 10 червня, повідомляють Українські Новини.

НБУ встановив курс гривні як до долара, так і до 36 інших іноземних валют.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

3 червня 4 червня 5 червня 6 червня 7-9 червня 10 червня
26,8547 26,9548 27,2069 26,9301 26,7951 26,5957

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 10 червня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійський долар 1853,7907
944 AZN 100 азербайджанський манат 1564,4542
933 BYN 10 білоруський рубль 127,1002
975 BGN 100 болгарський лев 1532,9459
410 KRW 1000 вона 22,4374
344 HKD 100 гонконгський долар 339,1710
208 DKK 100 датська крона 401,4643
840 USD 100 долар США 2659,5721
978 EUR 100 євро 2998,1356
818 EGP 100 єгипетський фунт 159,2644
392 JPY 1000 ієна 245,2062
985 PLN 100 злотий 701,9094
356 INR 1 000 індійська рупія 382,7472
364 IRR 1 000 іранський ріал 0,6332
124 CAD 100 канадський долар 1990,6617
191 HRK 100 куна 404,1921
484 MXN 100 мексиканський песо 134,7446
498 MDL 100 молдовська лея 146,8014
376 ILS 100 новий ізраїльський шекель 738,7118
554 NZD 100 новозеландський долар 1761,9509
578 NOK 100 норвезька крона 306,0478
710 ZAR 100 ренд 176,6925
643 RUB 10 російський рубль 4,0892
946 RON 100 румунська лея 634,9830
360 IDR 10000 рупія 18,6663
682 SAR 100 саудівський риял 709,2192
702 SGD 100 сінгапурський долар 1945,9568
960 XDR 100 СПЗ 3679,2863
398 KZT 100 тенге 6,9379
949 TRY 100 турецька ліра 455,2148
348 HUF 1000 форинт 93,2459
826 GBP 100 фунт стерлінгів 3381,0382
203 CZK 100 чеська крона 116,9228
752 SEK 100 шведська крона 281,3513
756 CHF 100 швейцарський франк 2679,0596
156 CNY 100 юань женьміньбі 384,9044

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку зміцнилася ще на 14 копійок.

Тим часом Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а НБУ від покупки перейшов до продажу валюти на міжбанку.

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