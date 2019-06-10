З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ

У той час, як за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав,

НБУ встановив курс гривні як до долара, так і до 36 інших іноземних валют.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

3 червня 4 червня 5 червня 6 червня 7-9 червня 10 червня 26,8547 26,9548 27,2069 26,9301 26,7951 26,5957

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 10 червня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 100 австралійський долар 1853,7907 944 AZN 100 азербайджанський манат 1564,4542 933 BYN 10 білоруський рубль 127,1002 975 BGN 100 болгарський лев 1532,9459 410 KRW 1000 вона 22,4374 344 HKD 100 гонконгський долар 339,1710 208 DKK 100 датська крона 401,4643 840 USD 100 долар США 2659,5721 978 EUR 100 євро 2998,1356 818 EGP 100 єгипетський фунт 159,2644 392 JPY 1000 ієна 245,2062 985 PLN 100 злотий 701,9094 356 INR 1 000 індійська рупія 382,7472 364 IRR 1 000 іранський ріал 0,6332 124 CAD 100 канадський долар 1990,6617 191 HRK 100 куна 404,1921 484 MXN 100 мексиканський песо 134,7446 498 MDL 100 молдовська лея 146,8014 376 ILS 100 новий ізраїльський шекель 738,7118 554 NZD 100 новозеландський долар 1761,9509 578 NOK 100 норвезька крона 306,0478 710 ZAR 100 ренд 176,6925 643 RUB 10 російський рубль 4,0892 946 RON 100 румунська лея 634,9830 360 IDR 10000 рупія 18,6663 682 SAR 100 саудівський риял 709,2192 702 SGD 100 сінгапурський долар 1945,9568 960 XDR 100 СПЗ 3679,2863 398 KZT 100 тенге 6,9379 949 TRY 100 турецька ліра 455,2148 348 HUF 1000 форинт 93,2459 826 GBP 100 фунт стерлінгів 3381,0382 203 CZK 100 чеська крона 116,9228 752 SEK 100 шведська крона 281,3513 756 CHF 100 швейцарський франк 2679,0596 156 CNY 100 юань женьміньбі 384,9044

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку зміцнилася ще на 14 копійок.