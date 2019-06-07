Артобстріл біля Новолуганського: поранено ще 3 військових "Азова"

Ще 3 українських військовослужбовців полку Національної гвардії "Азов" поранено через артилерійських обстрілів з боку бойовиків біля Новолуганского Донецької області в ніч на 7 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.\r\n"Станом на 16:00 в госпіталь надійшли ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Новолуганского. Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинули два воїни і 11 бійців зазанали бойових травм і поранення різної тяжкості", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, обстріли велися з застосуванням противником артилерії 122 мм, забороненої "мінськими домовленостями".\r\nПісля обстрілу бойовиків сили ООС відкрили у відповідь вогонь.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, двоє українських військовослужбовців полку Національної гвардії "Азов" загинули і 8 поранені через артилерійські обстріли з боку бойовиків близько Новолуганського Донецької області в ніч на 7 червня.\r\nУ середу військовий загинув під обстрілом з гранатометів.\r\nТим часом Леонід Кучма заявив, що на засіданні ТКГ в Мінську обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики.\r\n