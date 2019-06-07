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07 червня 2019, пʼятниця, 16:46 9
Силові структури 2019-06-07T17:08:34+03:00
Українські Новини
Артобстріл біля Новолуганського: поранено ще 3 військових "Азова"

Артобстріл біля Новолуганського: поранено ще 3 військових "Азова"

Військових, які потрапили під обстріл, госпіталізували. Фото: facebоok.com/pressjfo.news
Військових, які потрапили під обстріл, госпіталізували. Фото: facebоok.com/pressjfo.news

Ще 3 українських військовослужбовців полку Національної гвардії "Азов" поранено через артилерійських обстрілів з боку бойовиків біля Новолуганского Донецької області в ніч на 7 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Станом на 16:00 в госпіталь надійшли ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок  нічного обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Новолуганского. Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинули два воїни і 11 бійців зазанали бойових травм і поранення різної тяжкості", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, обстріли велися з застосуванням противником артилерії 122 мм, забороненої "мінськими домовленостями".

Після обстрілу бойовиків сили ООС відкрили у відповідь вогонь.

Як повідомляли Українські Новини, двоє українських військовослужбовців полку Національної гвардії "Азов" загинули і 8 поранені через артилерійські обстріли з боку бойовиків близько Новолуганського Донецької області в ніч на 7 червня.

У середу військовий загинув під обстрілом з гранатометів.

Тим часом Леонід Кучма заявив, що на засіданні ТКГ в Мінську обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики.

 

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