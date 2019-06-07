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07 червня 2019, пʼятниця, 10:08 34
Президент 2019-06-07T14:15:03+03:00
Українські Новини
Незважаючи на пропозиції Кучми Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам

Незважаючи на пропозиції Кучми Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам

Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua
Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли з боку збройних формувань РФ на Донбасі, в результаті яких загинули два бійця ЗСУ і ще вісім були поранені та травмовані. Про це повідомила прес-служба Президента.

Так, Зеленський заявив, що на подібні ситуації українські військові будуть відповідати "жорстко і у відповідності з ситуацією".

"Обстріл українських військових - очевидна спроба в черговий раз зірвати процес переговорів про припинення вогню. Хто б не віддав наказ - Збройні сили України будуть відповідати жорстко і у відповідності з ситуацією. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що застосування артилерії свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками ОРДЛО.

"Кричуще порушення мінських угод - застосування артилерії - свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – підкреслив Зеленський.

Також Президент висловив співчуття сім'ям загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмеження щодо Донбасу.

Раніше Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську.

Тим часом, заява Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликала шквал критики.

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