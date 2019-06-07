Незважаючи на пропозиції Кучми Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли з боку збройних формувань РФ на Донбасі, в результаті яких загинули два бійця ЗСУ і ще вісім були поранені та травмовані. Про це повідомила прес-служба Президента.\r\nТак, Зеленський заявив, що на подібні ситуації українські військові будуть відповідати "жорстко і у відповідності з ситуацією".\r\n"Обстріл українських військових - очевидна спроба в черговий раз зірвати процес переговорів про припинення вогню. Хто б не віддав наказ - Збройні сили України будуть відповідати жорстко і у відповідності з ситуацією. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", – заявив Зеленський.\r\nЗеленський зазначив, що застосування артилерії свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками ОРДЛО.\r\n"Кричуще порушення мінських угод - застосування артилерії - свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – підкреслив Зеленський.\r\nТакож Президент висловив співчуття сім'ям загиблих.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмеження щодо Донбасу.\r\nРаніше Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську.\r\nТим часом, заява Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликала шквал критики.