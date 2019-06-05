Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске

Президент Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что обострение конфликта не способствует возобновлению переговоров в Минске.

«Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - написал Президент Владимир Зеленский .

Президент также сообщил, что обсудит в среду в Брюсселе (Бельгия) с европейскими коллегами подобные действия РФ, а украинская делегация в Минске выскажется о недопустимости диалога с позиций силы.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ООС, вследствие чего 2 военных погибли и 3 были ранены.

В среду из-за обстрела боевиками позиций сил ООС погиб еще 1 военный.