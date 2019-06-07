Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Кличка

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який минулого тижня повернувся в Україну, відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка йти на вибори разом з партією "УДАР". Про це повідомляє УП з посиланням на людей, які активно спілкуються з Саакашвілі.\r\nТак, повідомляється, що в оточенні Кличка натомість лише жартує, мовляв, "а хіба він був з нами?".\r\nКрім того, про відмову Саакашвілі повідомила журналістка Христина Бердинських.\r\nРаніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що йде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.\r\nТакож Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду і похвалив Зеленського.